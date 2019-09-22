Юрген Клопп: «Мы заслужили три очка в игре с «Челси»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался доволен победой над «Челси» (2:1) в матче 6-го тура чемпионата Англии. По словам немца, его команда заслужила три очка.

— Первый тайм дался нам тяжелым трудом, — цитирует ВВС Клоппа. — Мы забили два замечательных гола, могли забить сразу же после перерыва еще пару раз. Заслужили три очка, хотя в Лондоне тяжело побеждать. Мы еще ничего не выиграли, прошло только шесть матчей. Нужно быть готовыми к любым соперникам. Все хотят нас победить. А нам надо делать то, что мы должны делать.