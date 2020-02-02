Юрген Клопп: «Мы не можем назвать себя идеальной командой»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал беспроигрышную серию мерсисайдцев в АПЛ, которая достигла 42 матчей.

— Мы не смотрим на цифры. Это правда, — приводит Goal слова Клоппа. — В прошлом сезоне нашу беспроигрышную серию прервал «Манчестер Сити». Сложно сказать, что было бы, если бы мы тогда сыграли вничью. Мы не можем назвать себя идеальной командой. Просто стараемся использовать наши умения наилучшим образом.

На данный момент, «Ливерпуль» находится на первой строчке в таблицы чемпионата Англии, набрав 73 очка. Это на 22 очка больше, чем у ближайшего преследователя «Манчестера Сити».