Юрген Клопп: «Мы хотим исправить ситуацию, даже если речь идет о другом соревновании»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча 27-го тура АПЛ против «Вест Хэма» рассказал, что команда рассчитывает на победу. По его словам, красные нуждаются в том, чтобы снова вернуть контроль над игрой, после поражения «Атлетико» в первом матче 1/8 Лиги чемпионов (0:1).

— Это немного странно, да, мы проиграли, и в этом нет ничего позитивного, — приводит пресс-служба клуба слова Клоппа. — Но важно то, что если от этого и есть какой-нибудь прок — так это то, что мы действительно прочувствовали это поражение. Мы чувствовали, что это на поражение, и на следующее утро ничего не поменялось. Никто не думал: «Зато в лиге мы лучшие».

Мы должны показать правильное выступление. Очевидно, что «Атлетико» продемонстрировал настоящую страсть, желание и боролся за результат. Результат, который оказался стопроцентным. Мы должны исправить положение, но это не значит просто почувствовать вкус победы — думаю его мы как раз-таки и не потеряли, просто мы выиграли до этого несколько игр подряд, а теперь вот проиграли, только в этот раз разница огромна — на кону не просто три очка. Так что да, мы хотим исправить ситуацию — даже если речь идет о другом соревновании.

«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 76 очков в 26 матчах. «Вэст Хэм» занимает восемнадцатую позицию с 24 баллами.