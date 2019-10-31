Юрген Клопп: «Можем говорить о тактике, но кого это волнует после такого матча?»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Арсеналом»? в 1/8 финала Кубка лиги отметил, что главное — результат. Команды забили по 5 голов, а победитель определился в серии пенальти.

— Мы допустили некоторые ошибки, были слишком открыты, — цитирует BBC Клоппа. — Конечно, сейчас можно говорить о тактике, но кого это волнует после такого матча? Я надеюсь, что парни буду вспоминать эту игру. Все наши голы, которые мы забили, были замечательными.

Джонс... это было не мое решение, чтобы он бил последним пенальти. В списке значился последним Ориги, и игроки, очевидно, изменили его. Если бы не выиграли, никто не вспомнил об этом через три года, если это сработало, парни запомнят это навсегда.

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