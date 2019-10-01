Юрген Клопп: «Меня больше беспокоит не возможное исключение «Ливерпуля» из Кубка лиги, а судьба Чиривельи»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал возможное исключение клуба из Кубка английской лиги.

— Над этой проблемой работают компетентные люди. Если мы действительно нарушили регламент, то, вероятно, мы должны быть наказаны. Но могу точно сказать, что я его нарушил не нарочно. Меня больше беспокоит не наше возможное исключение из Кубка лиги, а судьба Педро Чиривельи. Он пропустил половину прошлого сезона из-за бюрократических проблем в «Эстремадуре» и теперь влип в еще одну неприятную историю. Понятное дело, мы не будем наказывать Чиривелью.

«Ливерпуль» не успел заявить Чиривелью на Кубок лиги, но несмотря на это, он вышел на поле в матче 3-го раунда Кубка лиги с «МК Донс» (2:0). Теперь «Ливерпулю» грозят штраф и исключение из турнира.