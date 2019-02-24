Юрген Клопп: "Матч с "МЮ" получился очень странным"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после ничьей в матче 27-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед" (0:0) назвал прошедшую игру странной. Он также отметил, что череда травм стала причиной потери ритма игры.

– Это была очень странная игра, – приводит пресс-служба клуба слова Клоппа. – Мы очень хорошо начали, а потом начался кризис из-за травм. Много перерывов и тому подобного, и было очевидно, что это стоило нам ритма. Потеря Фирмину стала катастрофой. "МЮ" играл с абсолютно новой линией полузащиты, тремя нападающими. Но мы так и не смогли снова поймать ритм игры. Я не понимал, что происходит с ребятами.

Матч не получился зрелищным, но был интенсивным. Когда есть возможность обыграть "Манчестер Юнайтед", нужно это делать. Мы же этого не сделали. Но мы набрали очко, теперь нужно думать о следующем матче.

В таблице чемпионата "Ливерпуль" вернулся в лидеры, но отставание "Манчестер Сити" составляет уже 1 очко. "МЮ" под руководством Уле Гуннара Сульшера еще не проигрывал в премьер-лиге – его серия составляет уже 10 игр.

Предыдущее поражение команда потерпела еще при Жозе Моуринью, 16 декабря, как раз во встрече против "Ливерпуля" (1:3).

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