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Юрген Клопп: «Лучший игрок в целом — Месси, лучший игрок прошлого сезона — ван Дейк»

10:08
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что «Золотой мяч» должен получить защитник Виргил ван Дейк.

— Если давать «Золотой мяч» лучшему футболисту поколения, то он всегда должен доставаться Месси, — цитирует Клоппа Sky Sports. — Это так. Но если дать награду лучшему игроку прошлого сезона, это обладателем должен стать ван Дейк. Не знаю, как именно это будет решаться, но я вижу это именно так. Лучший игрок в целом — это Лионель. Лучший игрок прошлого сезона — это Вирдгил. Посмотрим.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 2 декабря в Париже.

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