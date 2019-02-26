Юрген Клопп: "Ловрен близок к возвращению, но с "Уотфордом он не сыграет"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что защитник Деян Ловрен не сможет сыграть в матче с "Уотфордом" из-за травмы.

- Ловрен? Он близок к возвращению, но завтра не сыграет, - цитирует специалиста Liverpool Echo. - Матч с "Эвертоном"? Я не думаю, что в истории футбола были тренеры, которые думали о матче в воскресенье, когда у них была следующая игра в среду. Против команд топ-6 "Уотфорд" мало владеет мячом, но они глубоко защищаются. Мы должны быть готовы к прессингу. У нас будет мяч, нам нужно будет что-то делать с ним. Это матч премьер-лиги против хорошей команды.

Матч 28-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" - "Уотфорд" состоится 27 февраля и начнется в 23.00 по московскому времени. 3 марта пройдет матч 29-го тура "Эвертон" - "Ливерпуль". Эта игра стартует в 19.15 по московскому времени.

Все о чемпионате Англии - здесь.