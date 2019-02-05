Юрген Клопп: "Ливерпуль" проиграл всего одну игру в АПЛ, но я вижу, что людям уже немного жаль нас. Не надо, у нас все в порядке"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после матча 23-го тура чемпионата Англии против "Вест Хэма" (1:1) высказался о гонке за первым местом. Он отметил, что чтобы быть на вершине в конце сезона, нужно пройти через жесткие ситуации.

- Если вы хотите быть на вершине таблицы в конце сезона, вам придется иметь дело с гораздо более жесткими ситуациями, чем у нас сегодня, это правда, - приводит пресс-служба клуба слова Клоппа. - Мы должны бороться. Дело не в давлении – а в том, чтобы наслаждаться ситуацией, в которой вы находитесь. У нас 62 очка, мы проиграли одну игру в чемпионате, в этом позитив, но я вижу по вашим лицам, что вам уже немного жаль нас. Не надо, у нас все в порядке. Мы в порядке, все хорошо, но, конечно, сегодня была тяжелая игра.

Команда Юргена Клоппа лидирует в турнирной таблице с 62 очками, у ближайшего преследователя "Манчестер Сити" на три очка меньше. "Ливерпуль" теряет очки второй тур подряд.

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