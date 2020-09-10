Юрген Клопп: «Ливерпуль» не может просто взять и начать вести себя на трансферном рынке как «Челси»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп — о трансферной политике мерсисайдцев.

— Все клубы сейчас в разном положении, мы продолжаем жить в мире, в котором не все понятно, — цитирует Goal.com Клоппа. — Для некоторых клубов неясное будущее не является важным фактором, поскольку ими владеют страны или олигархи. Мы же — клуб иного типа. Два года назад мы вышли в финал Лиги чемпионов, год назад выиграли ее, теперь стали чемпионами Англии, будучи тем клубом, которым мы являемся. «Ливерпуль» не может просто взять и начать вести себя на трансферном рынке как «Челси».

Нам всегда хочется усилить состав, но есть разные способы. Один — подписывать новых футболистов, второй — это совместная работа, улучшение того, в чем команда уже была хороша и устранение минусов. Это и есть футбол, никто не хочет говорить о тренировках, только о трансферах.