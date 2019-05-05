Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу над "Ньюкаслом" в матче 37-го тура чемпионата Англии (3:2). "Красные" вели 2:0, но пропустили дважды, а на 86-й минуте вырвали три очка

- У нас было много фантастических моментов, мы должны были их реализовывать до того, как они забили второй гол. Это великолепный футбол, ребята сделали невероятное.

Это была тяжелая игра против команды, которая физически сильнее нас. Мы вынуждены были сражаться, я ими очень горжусь.

Мы на пределе играем весь сезон, мы не лучшая команда мира, и поэтому нам нужно работать усердно. Простых игр не бывает, и в конце сезона мы вынуждены проводить три матча за шесть дней. Это очень тяжело.