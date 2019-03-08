Юрген Клопп: "Ливерпуль" намерен выигрывать все матчи"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп перед матчем 30-го тура чемпионата Англии против "Бернли" заявил, что его команда намерена выигрывать все игры.

- К счастью, нам не нужно вносить много изменений, - приводит слова Клоппа Sky Sports. - План "Ливерпуля" остался прежним: мы намерены выигрывать все матчи, хотя это достаточно сложно.

Мы узнаем результат "Манчестер Сити" до начала нашей встречи, но не будем сильно переживать по этому поводу. Мы боремся за победу в чемпионате Англии. Нам важно сохранять оптимизм.

В настоящий момент наша проблема - "Бернли". Нужно выступить очень хорошо, чтобы обыграть эту команду.

"Ливерпуль" занимает 2-е место в чемпионате Англии, имея в активе 70 очков. "Красные" на один балл отстают от лидирующего "Манчестер Сити".

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