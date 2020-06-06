Юрген Клопп: ««Ливерпуль» может провести чемпионский парад в середине следующего сезона»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что в случае победы команды в чемпионате Англии-2019/20 клуб намерен провести чемпионский парад во что бы то ни стало.

— Болельщики «Ливерпуля» долго ждут чемпионства, 30 лет, — цитирует Sky Sports Клоппа. — Конечно, сейчас не идеальная ситуация для победы в АПЛ, но здорово, что мы можем стать чемпионами. Печально, что мы не сможем отпраздновать завоевание титула так, как хочется. Я тоже не хотел бы праздновать на стадионе в одиночестве, а потом поехать домой и выпить пива или стакан воды. Тем не менее, главное, что титул будет у нас. Настанет день, когда все будет, как прежде. Неважно, пусть это будет хоть середина следующего сезона, мы все равно устроим парад. Кто нас остановит? Трофей все еще будет принадлежать нам, мы все еще будем иметь право проехать с ним по улицам города. Кто-то подумает, что мы сумасшедшие? Замечательно, мне все равно.

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ с отрывом от ближайшего преследователя — «Манчестер Сити» — в 25 очков. «Красным» не хватает двух побед до чемпионства.