Юрген Клопп: "Ливерпуль" хотел подписать Санчо, но не смог"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил, почему 18-летний англичанин Джейдон Санчо стал звездой дортмундской "Боруссии", а не закрепился в чемпионате Англии. В Германию он перебрался из "Манчестер Сити" за девять миллионов евро.

– Немецкие клубы умно поступают, подписывая английских игроков, потому что у них есть такая возможность, – цитирует A Bola Клоппа. – Мы тоже не слепые и следили за Санчо. "Ливерпуль" пытался его подписать, но не смог. Английские клубы не хотят продавать футболистов своим конкурентам в стране. Я до сих пор не могу этого понять, но так оно и происходит.