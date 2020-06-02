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Юрген Клопп: «Ливерпуль» еще не чемпион»

17:12
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о возможном чемпионстве. Мерсисайдцы на 25 очков опережают «Манчестер Сити», проведя на матч больше.

 

— Приятно думать о чемпионстве, но мы еще не чемпионы и знаем это, — цитирует немецкого специалиста BBC. — Знаем, что мы близки, но дело еще не сделано. Остается разыграть 27 очков, постараемся изо всех сил, чтобы набрать их все.

Мы пока еще не чемпионы. Должны играть и побеждать. Мы не хотим перестать побеждать после двух матчей или вроде того. Должны добиваться результатов упорным трудом.

Последний раз «Ливерпуль» выигрывал в сезоне-1989/90.

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