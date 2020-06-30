Юрген Клопп: «Ливерпуль» должен стать чемпионом второй раз подряд? В «Боруссии» от меня такого не требовали"

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о том, способна ли его команда выиграть два чемпионата Англии подряд.

— Я уже слышал разговоры о том, что мы должны выиграть чемпионат дважды подряд, но это очень смешно звучит, — цитирует Sky Sports Клоппа. — Типично английская вещь. Когда я выиграл чемпионат Германии с «Боруссией» в 2011 году, никто не требовал от нас еще одного чемпионства. Люди могут ожидать от нас еще одной победы в чемпионате, и это действительно возможно, но если говорить о следующем сезоне, я пока не задумываюсь о повторении победы. Никто не говорит, что мы этого не хотим, я имею в виду, что нам еще многое предстоит сделать.