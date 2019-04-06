Юрген Клопп: "Ливепрпуль" не может играть как "Манчестер Сити"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после матча 33-го тура чемпионата Англии против "Саутгемптона" (3:1) отметил, что ожидал тяжелой дуэли с соперником. По его словам, команда не показала высокого качества футбола, но проявила характер.

- Я очень доволен нашей игрой. Знали, что будет тяжело победить, но все же сделали это, - приводит ВВС слова Клоппа. - Сказал парням, что у нас есть характер. Мы не показали футбол высокого уровня, но не это было главным сегодня. Болельщики хотят, чтобы мы играли как "Сити", но так "Ливерпуль" не может. Мы играем в свой футбол. Теперь у нас 82 очка. Это мощный результат для этой сумасшедшей лиги. И да, нам тяжело, потому что все настраиваются на "Ливерпуль". Сейчас горжусь командой.

"Ливерпуль" в турнирной таблице опережает "Манчестер Сити" на 2 очка. У "горожан" есть матч в запасе.