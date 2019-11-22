Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Англия

Юрген Клопп: «Когда впервые услышал об отставке Покеттино, я не мог поверить»

16:40
Теги:

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о том, как воспринял увольнение Маурисио Покеттино с поста «Тоттенхэма».

— Маурисио — отличный парень, — цитирует Клоппа Liverpool Echo. — Моя первая игра в премьер-лиге была против него, поэтому у нас есть с ним история. Теперь его будут рассматривать везде, где появится работа. У него все будет хорошо, но когда я впервые услышал об отставке, я не мог поверить. Надеюсь, он сможет отдохнуть несколько недель.

19 ноября руководство «Тоттенхэма» уволило Покеттино, а затем назначило главным тренером Жозе Моуринью.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир