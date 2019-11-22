Юрген Клопп: «Когда впервые услышал об отставке Покеттино, я не мог поверить»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о том, как воспринял увольнение Маурисио Покеттино с поста «Тоттенхэма».

— Маурисио — отличный парень, — цитирует Клоппа Liverpool Echo. — Моя первая игра в премьер-лиге была против него, поэтому у нас есть с ним история. Теперь его будут рассматривать везде, где появится работа. У него все будет хорошо, но когда я впервые услышал об отставке, я не мог поверить. Надеюсь, он сможет отдохнуть несколько недель.

19 ноября руководство «Тоттенхэма» уволило Покеттино, а затем назначило главным тренером Жозе Моуринью.