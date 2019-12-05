Юрген Клопп: «Иногда «Ливерпуль» со скрипом действовал в защите»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Эвертоном» (5:2) в матче 15-го тура чемпионата Англии.

— В игре с «Эвертоном» было много прекрасных моментов, — цитирует немецкого специалиста BBC. — Перед матчем договорились о пяти изменениях в составе. Многое говорил о качестве нашего состава, нужно было показать это на деле. То, что делали футболисты, вело невероятным. Много положительных моментов, но иногда мы со скрипом действовали в защите.

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