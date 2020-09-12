Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлением от победы над «Лидсом» в 1-м туре чемпионата Англии. Действующие чемпионы выиграли 4:3, причем «Лидс» трижды по ходу матча отыгрывался.

— Классная игра, классное выступление обеих команд. Настоящее зрелище, мне понравилось, — цитирует BBC Клоппа. — Редко можно увидеть такое количество голов. Нам нужно многое улучшать в обороне, но это не редкость для первого матча. К тому же, наши игроки несколько дней назад играли за сборные, возможно, повлияло и это.

Соперник вынудил нас допускать ошибки. Мы можем добиться большего, но мне понравилась игра против такой хорошо организованной и страстной команды, как «Лидс». Мы использовали свое мастерство, чтобы доставить им проблемы. Могли забить больше и в итоге использовали стандарты.

Это не то же самое, что кататься на велосипеде. Можно что-то забыть за предсезонку, и нужно время, чтобы снова собрать все вместе. Если «Лидс» продолжит играть так же интенсивно, его ждет хороший сезон. Они делали это в чемпионшипе, где игр больше, так почему бы и нет?