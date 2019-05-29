Юрген Клопп: "Гвардьола сказал, что предпочитает премьер-лигу, чем Лигу чемпионов"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола считает премьер-лигу важнее Лиги чемпионов. В этом сезоне "горожане" выиграли чемпионат Англии, а "красные" дошли до финала главного еврокубкового турнира.

– Гвардьола сказал, что предпочитает премьер-лигу Лиге чемпионов, потому что прошло много лет с тех пор, как он играл в финале, – цитирует The Mirror Клоппа. – Он лучший тренер в мире, и заслуживает похвалы, которую и получает.

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