Юрген Клопп: «Гвардьола сказал, что даст отдохнуть лидерам в матче с «Челси»? Он, должно быть, хорош в покере»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп усомнился в заявлении наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардьолы, который ранее сообщил, что планирует предоставить отдых нескольким лидерам команды в матче 31-го тура чемпионата Англии против «Челси» в преддверии встречи с «Ньюкаслом» в четвертьфинале Кубка Англии.

Мерсисайдцы могут стать чемпионами в случае, если «Манчестер Сити» не сумеет обыграть «Челси».

— Что? Хосеп так сказал? Он, должно быть, неплохой игрок в покер, — цитирует Sky Sports Клоппа. — Я уважаю «Манчестер Сити». Мне нравится футбол, в который играет эта команда.

Матч 31-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Манчестер Сити» состоится сегодня, 25 июня в 22.15 по московскому времени.