Юрген Клопп: «Если проигрываешь, сделай это достойно»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Уотфорда» (0:3) в матче 28-го тура чемпионата Англии. «Красные» прервали серии из 44 игр без поражений и 18 побед.

Они сделали то, что хотели. Мы — нет. Так работает футбол, — цитирует BBC Клоппа. — Первый тайм был непростым. Мы много владели мячом, но не смогли выйти на позиции для проходов и ударов. Против нас действовал хорошо организованный соперник, отлично настроившийся на игру.

Нам нужно принять это, а это не так просто. Нам нужно это принять. Мы проигрывали 0:3, но все равно пытались создавать шансы, никто не сдавался и не срывался. Если побеждаешь, хорошо. Если проигрываешь, постарайся сделать это достойно.