Юрген Клопп: «Если бы «Ман Сити» оставили дисквалификацию в ЛЧ, то ни у кого не было бы шансов в АПЛ»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отменить дисквалификацию «Манчестер Сити» в еврокубках.

Ранее «Ман Сити» был дисквалифицирован из еврокубков на два года и оштрафован на 30 миллионов евро за нарушение финансового фэйр-плей, однако CAS удовлетворил апелляцию английского клуба и отменил дисквалификацию, а также сократил штраф до 10 миллионов евро.

— Я счастлив, что «Манчестер Сити» сможет выступать в Лиге чемпионов в следующем году, — приводит журналист The Athletic Джеймс Пирс слова Клоппа. — Если бы у этой команды в следующем сезоне было на 10-12 игр меньше, то у других команд АПЛ не было бы шансов конкурировать с ней в борьбе за чемпионский титул.