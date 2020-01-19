Юрген Клопп: «Доволен 85-90 процентами игры»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался доволен игрой команды в матче 22-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» (2:0).

— Большое облегчение. Я был доволен 85-90 процентами игры, мы были великолепны, — цитирует BBC Клоппа. — Мы доминировали по ходу матча, особенно в первом тайме. Энергия, которую игроки отдавали на поле, была невероятной. В обычный день мы бы забили три гола в первом тайме.

Но «МЮ» продемонстрировал высокое качество, играл в футбол, нам приходилось защищаться. У нас были небольшие ошибки, мы недостаточно владели мячом, поэтому исход игры оставался открытым.