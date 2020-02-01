Юрген Клопп: «Даже когда счет был 0:4, «Саутгемптон» не останавливался»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался доволен игрой команды в матче 25-го тура чемпионата Англии против «Саутгемптона» (4:0).

— Готовность прибавлять и учиться по ходу игры — вот, что нам было необходимо для победы, — цитирует Клоппа BBC. — Нужно отдать должное «Саутгемптону», ведь соперник играл хорошо. Довольно странный итоговый результат на табло, но мы действовали как команда и реализовали свои возможности.

У них было слишком много ударов в створ ворот, поэтому нам пришлось менять свою игру во второй половине. Это очень помогло, и когда мы набираем ход, то нас трудно остановить. Отмечу, что даже когда счет был 0:4, «Саутгемптон» не останавливался. Я очень уважаю это.