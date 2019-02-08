Юрген Клопп: "Чемпионская гонка в АПЛ стала более захватывающей"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что чемпионская гонка в премьер-лиге стала более захватывающей. 51-летний немецкий специалист также добавил, что "красным" стоит выигрывать все оставшиеся матчи.

- Очевидно, что чемпионская гонка стала более захватывающей. Это было понятно с самого начала, - приводит слова Клоппа официальный сайт мерсисайдцев. - Не думаю, что кто-то полагал, что мы будет лидировать с отрывом в 12 очков. Всем ясно, что борьба будет идти до самого конца. Хорошая новость состоит в том, что мы еще сражаемся за чемпионство.

Наш единственный шанс - выигрывать все матчи. Завтра нам предстоит очень тяжелая игра против хорошей команды.

"Ливерпуль" занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 62 очка. Столько же баллов у идущего первым "Манчестер Сити". "Горожане" провели на один матч больше.

"Ливерпуль" в игре 26-го тура АПЛ сыграет с "Борнмутом".

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