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Юрген Клопп: «Анчелотти — замечательный человек, при нем «Эвертон» стал сильной командой»

13:38
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о наставнике «Эвертона» Карло Анчелотти.

— То, что я думаю об Анчелотти, никогда не было секретом, — приводит BBC слова Клоппа. — Я очень уважаю Карло, он — замечательный человек. Когда я узнал, что он возглавит «Эвертон», то подумал: «Ох, похоже, у нас появился новый конкурент». «Эвертон» отлично поработал на рынке этим летом, клуб усилил нужные позиции. Футболисты привыкли к требованиям Анчелотти и теперь являются достаточно сильной командой.

В 5-м туре АПЛ «Эвертон» встретится с «Ливерпулем». Начало матча — в 14.30 (мск).

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