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Юран — об Эрикссоне: «За него хотелось умирать на поле»

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Бывший игрок «Бенфики» и российский тренер Сергей Юран в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о смерти бывшего главного тренера сборной Англии Свена-Ерана Эрикссона.

«Позитивный человек, опекал меня на первом этапе в «Бенфике»: направлял, помогал. У него всегда был хороший контакт с игроками, поэтому хотелось в этом плане биться на поле, умирать. Его любили, он всегда принимал позицию игроков, когда они были правы. От него веяло теплотой. Ты всегда мог по любому вопросу — нефутбольному и неспортивному — пообщаться. Это немножко шокировало меня после Советского Союза и Лобановского — что ты с тренером можешь кофе попить», — сказал Юран «СЭ».

Также Юран рассказал про ужин с Эрикссоном.

«Когда было становление в коллективе, он пригласил меня домой, и я был шокирован. С переводчиком поехал, не знал еще языка, думал, скажет сейчас: «Все, спасибо, возвращайся в киевское «Динамо». Но мы сели поужинать, он налил мне бокал вина, поговорили о жизни, и он сказал: «Я все вижу, Сергей, я не буду принимать ничью сторону» — а в «Бенфике» была группировка, которая не очень любила иностранцев... «если сможешь поставить себя в коллективе, то будешь играть в Европе, если не сможешь — вернешься в «Динамо». Он объяснял, что в Советском Союзе другая игра и другой подход, а в Европе все немного иначе. Большое спасибо ему, что на начальном этапе объяснял и подсказывал», — добавил Юран.

Швед ушел из жизни 26 августа в возрасте 76 лет. Юран играл под руководством Эрикссона в «Бенфике» с 1991-го по 1992-й год. Последним местом работы Эрикссона был «Карлстад», где он занимал пост спортивного директора.

Александр Абустин

Сергей Юран
Сборная Англии по футболу
Свен-Еран Эрикссон
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Принц Уильям отреагировал на смерть Эрикссона: «Он настоящий джентльмен»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 2 2 0 0 6-1 6
2
 Брайтон 2 2 0 0 5-1 6
3
 Ливерпуль 2 2 0 0 4-0 6
4
 Арсенал 2 2 0 0 4-0 6
5
 Ньюкасл 2 1 1 0 2-1 4
6
 Тоттенхэм 2 1 1 0 5-1 4
7
 Нот. Форест 2 1 1 0 2-1 4
8
 Астон Вилла 2 1 0 1 2-3 3
9
 МЮ 2 1 0 1 2-2 3
10
 Челси 2 1 0 1 6-4 3
11
 Брентфорд 2 1 0 1 2-3 3
12
 Вест Хэм 2 1 0 1 3-2 3
13
 Фулхэм 2 1 0 1 2-2 3
14
 Борнмут 2 0 2 0 2-2 2
15
 Лестер 2 0 1 1 2-3 1
16
 Саутгемптон 2 0 0 2 0-2 0
17
 Ипсвич 2 0 0 2 1-6 0
18
 Кр. Пэлас 2 0 0 2 1-4 0
19
 Вулверхэмптон 2 0 0 2 2-8 0
20
 Эвертон 2 0 0 2 0-7 0
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31.08 14:30
Арсенал – Брайтон
 - : -
31.08 17:00
Брентфорд – Саутгемптон
 - : -
31.08 17:00
Эвертон – Борнмут
 - : -
31.08 17:00
Ипсвич – Фулхэм
 - : -
31.08 17:00
Лестер – Астон Вилла
 - : -
31.08 17:00
Нот. Форест – Вулверхэмптон
 - : -
31.08 19:30
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
1.09 15:30
Челси – Кр. Пэлас
 - : -
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Ньюкасл – Тоттенхэм
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МЮ – Ливерпуль
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Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 4
Нони Мадуэке

Нони Мадуэке

Челси

 3
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 2
П
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 3
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 2
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 2
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 1 1 0
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 1 1 0
Дэн Берн

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