Юран — об Эрикссоне: «За него хотелось умирать на поле»
Бывший игрок «Бенфики» и российский тренер Сергей Юран в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о смерти бывшего главного тренера сборной Англии Свена-Ерана Эрикссона.
«Позитивный человек, опекал меня на первом этапе в «Бенфике»: направлял, помогал. У него всегда был хороший контакт с игроками, поэтому хотелось в этом плане биться на поле, умирать. Его любили, он всегда принимал позицию игроков, когда они были правы. От него веяло теплотой. Ты всегда мог по любому вопросу — нефутбольному и неспортивному — пообщаться. Это немножко шокировало меня после Советского Союза и Лобановского — что ты с тренером можешь кофе попить», — сказал Юран «СЭ».
Также Юран рассказал про ужин с Эрикссоном.
«Когда было становление в коллективе, он пригласил меня домой, и я был шокирован. С переводчиком поехал, не знал еще языка, думал, скажет сейчас: «Все, спасибо, возвращайся в киевское «Динамо». Но мы сели поужинать, он налил мне бокал вина, поговорили о жизни, и он сказал: «Я все вижу, Сергей, я не буду принимать ничью сторону» — а в «Бенфике» была группировка, которая не очень любила иностранцев... «если сможешь поставить себя в коллективе, то будешь играть в Европе, если не сможешь — вернешься в «Динамо». Он объяснял, что в Советском Союзе другая игра и другой подход, а в Европе все немного иначе. Большое спасибо ему, что на начальном этапе объяснял и подсказывал», — добавил Юран.
Швед ушел из жизни 26 августа в возрасте 76 лет. Юран играл под руководством Эрикссона в «Бенфике» с 1991-го по 1992-й год. Последним местом работы Эрикссона был «Карлстад», где он занимал пост спортивного директора.
Александр Абустин
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Ман. Сити
|2
|2
|0
|0
|6-1
|6
|
2
|Брайтон
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Ливерпуль
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
4
|Арсенал
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
5
|Ньюкасл
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
6
|Тоттенхэм
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
7
|Нот. Форест
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|Астон Вилла
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|
9
|МЮ
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Челси
|2
|1
|0
|1
|6-4
|3
|
11
|Брентфорд
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|
12
|Вест Хэм
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|
13
|Фулхэм
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
14
|Борнмут
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|
15
|Лестер
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
16
|Саутгемптон
|2
|0
|0
|2
|0-2
|0
|
17
|Ипсвич
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
|
18
|Кр. Пэлас
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
19
|Вулверхэмптон
|2
|0
|0
|2
|2-8
|0
|
20
|Эвертон
|2
|0
|0
|2
|0-7
|0
|31.08
|14:30
|
Арсенал – Брайтон
|- : -
|31.08
|17:00
|
Брентфорд – Саутгемптон
|- : -
|31.08
|17:00
|
Эвертон – Борнмут
|- : -
|31.08
|17:00
|
Ипсвич – Фулхэм
|- : -
|31.08
|17:00
|
Лестер – Астон Вилла
|- : -
|31.08
|17:00
|
Нот. Форест – Вулверхэмптон
|- : -
|31.08
|19:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
|1.09
|15:30
|
Челси – Кр. Пэлас
|- : -
|1.09
|15:30
|
Ньюкасл – Тоттенхэм
|- : -
|1.09
|18:00
|
МЮ – Ливерпуль
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|4
|
|
Нони Мадуэке
Челси
|3
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|2
|П
|
|
Коул Палмер
Челси
|3
|
|
Джеймс Мэддисон
Тоттенхэм Хотспур
|2
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|0
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|1
|1
|0
|
|
Дэн Берн
Ньюкасл Юнайтед
|2
|0
|2