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Юный фанат «Ман Сити» попросил Гвардьолу позвать Месси. Оцените реакцию тренера

00:30
Хосеп Гвардьола. Фото Reuters
Хосеп Гвардьола. Фото Reuters
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Твиттер-аккаунт ESPN опубликовал забавное видео с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардьолой. Специалист оказывается в такси вместе с юным поклонником команды. Тот даже уточнил, а точно ли он едет в одной машине с Гвардьолой, прежде чем пристегнуться на заднем сиденье.

«Месси же ваш друг. Не думали ему позвонить и узнать, не хочет ли он перейти к нам и провести здесь классное время?» — обратился мальчик.

«Месси? Это было бы круто, но, может, немного сложновато», — отреагировал Гвардьола.

Лионель Месси решительно настроен покинуть «Барселону», в которой провел всю профессиональную карьеру. Главный вариант для 33-летнего форварда — «Ман Сити» Гвардьолы, с которым он вместе работал в «Барсе». При этом каталонский клуб не хочет расставаться с аргентинцем, а единственный способ разорвать отношения на данный момент — заплатить прописанные в действующем еще год контракте 700 миллионов евро.

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