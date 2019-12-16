Юнгберг прокомментировал недовольство Езила после его замены

Исполняющий обязанности главного тренера «Арсенала» Фредди Юнгберг после матча 17-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (0:3) прокомментировал поведение полузащитника Месута Езила, который остался недоволен своей заменой. Он не скрывал разочарования, подбросив свои перчатки и ударив по ним ногой.

- Заменил Месута, потому что хотел увидеть более энергичную игру, — цитирует Юнгберга Sky Sports. — Если он хочет показывать такую реакцию, когда он уходит на скамейку, то это его дело, мы разберемся с этим позже.

Реакция Езила на замену по ходу матча с «Манчестер Сити». Он не скрывал своего разочарования