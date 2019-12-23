Юнгберг останется в тренерском штабе Артеты

Новый главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что Фредрик Юнгберг, исполнявший обязанности главного тренера команды, войдет в его штаб.

— Я разговаривал с Фредди, рассказал ему о своих идеях, о том, кого хочу пригласить в штаб, об их ролях и зоне ответственности. Я хотел узнать, что он думает по этому поводу, каковые его ожидания от работы здесь, — приводит слова Артеты The Telegraph.

Мы решили, что для него будет лучше, если он останется в «Арсенале». Я думаю, что он хорошо знает игроков, понимает ситуацию, знает историю клуба. Кроме того, его футбольные знания действительно помогут нам стать лучше.