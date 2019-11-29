Фредди Юнгберг назначен исполняющим обязанности главного тренера «Арсенала», сообщает пресс-служба клуба. Шведский специалист сменит во главн команды отправленного в отставку Унаи Эмери.

Юнгберг трудится на разных должностях в тренерском штабе «Арсенала» с 2016 года (с перерывом). С этого сезона он работал ассистентом Эмери.

В качестве футболиста Юнгберг отыграл в «Арсенале» большую часть карьеры — с 1998 по 2007 год.