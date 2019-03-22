Юго Ллорис: "Тоттенхэму" тяжело будет выйти на новый уровень без приобретений"

Капитан и вратарь "Тоттенхэма" Юго Ллорис уверен, что клуб становится сильнее, но команде необходимы приобретения качественных футболистов, чтобы выйти на новый уровень, информирует L'Equipe.

"Тоттенхэм" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии с 61 очком. "Шпоры" также продолжают участие в Лиги чемпионов – команда сыграет в четвертьфинале ЛЧ с "Манчестер Сити".

– В конце этого сезона я буду в "Тоттенхэме" уже 7 лет, пережив взлеты и падения. Но если посмотреть на это целостно, то я испытываю большой позитив, потому что глубоко привязан к "Тоттенхэму" – по-настоящему люблю этот клуб и людей, который здесь работают. Трофей поможет выбрать направление. Сейчас легко увидеть разницу между состоянием клуба, когда я пришел сюда и сейчас. Чтобы отдать должное всему этому, мы должны что-то выиграть. Теперь у "Тоттенхэма" будет один из самых красивых стадионов в мире, и это великолепно! Думаю, что будет трудно выйти на новый уровень без приобретений, – цитирует Ллориса L'Equipe.

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