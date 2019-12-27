Йори Лехтеря: «Игра с «Сибирью» особенная, это же мой второй дом»
20:31
Нападающий СКА Йори Лехтеря подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (2:0).
— Мы ожидали, что «Сибирь» будет играть от обороны и много, тяжело работать на льду, — цитирует Лехтеря официальный сайт КХЛ. — Считаю, СКА сыграл очень умно и собрано, а Мельничук был очень хорош, действовал уверенно. Хорошая игра была, мне понравилось.
Была ли для меня игра с «Сибирью» особенной? Ну, конечно. Это же мой второй дом! Я очень рад сюда приезжать, у меня с Новосибирском связаны самые приятные воспоминания, так что я очень рад быть здесь. Гендиректор «Сибири» Кирилл Фастовский сейчас сказал мне, что мой портрет до сих пор висит на одной из стен стадиона. Это невероятно, самые прекрасные воспоминания.
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