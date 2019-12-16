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Йон-Арне Риисе: «Тренер «Эвертона» своей заменой уничтожил Кина»

14:18
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Бывший игрок «Ливерпуля» Йон-Арне Риисе раскритиковал главного тренера «Эвертона» Данкана Фергюсона за замену нападающего Мойзе Кина в матче чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (1:1). Кин вышел на поле на 70-й минуте, а на 89-й был заменен. Тренер объяснил это желанием потянуть время.

— Иногда в футболе нужно думать о человеческом отношении, — цитирует TalkSport Риисе. — Он разрушает уверенность молодого игрока. Он даже не пожал ему руку. Я бы хотя бы обнял его, все объяснил. А это — худшее, что можно сделать для молодого футболиста, который к тому же только адаптируется в другой стране и не очень хорошо знает язык. Он уничтожил Кина.

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