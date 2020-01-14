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Йетро Виллемс: «Роналду быстр, но не так, как Адама Траоре»

11:45
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Защитник «Ньюкасла» Йетро Виллемс рассказал об игре против форварда «Вулверхэмптона» Адама Траоре.

— Я играл против очень хороших игроков в моей карьере, но никто не был так быстр, как Траоре, — цитирует Виллемса Northern Echo. — Он невероятный. Мало того, что он невероятно быстр, он еще и силен.

Он известен как самый быстрый футболист, и теперь я знаю, что это правда. Я играл против Роналду — он быстр, но не так, как Траоре. Конечно, у него великолепная техника, но иногда проще противостоять техничному игроку, чем кому-то с таким невероятным темпом.

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