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Йетро Виллемс не выйдет на поле в 2020 году, у игрока серьезное повреждение колена

13:00
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Защитник франкфуртского «Айнтрахта» Йетро Виллемс, выступающий за «Ньюкасл» в сезоне-2019/20 на правах аренды, не сможет выйти на поле до 2021 года, сообщает Bild.

По словам издания, у 25-летнего защитника разрыв передней и задней крестообразной связки с повреждением хряща. Сообщается, что голландец сможет вернуться к полноценным тренировкам только в феврале 2021 года.

Аренда Виллемса в «Ньюкасл» заканчивается в июле 2020 года, а контракт игрока с «Айнтрахтом» действует до лета 2021 года.

В сезоне-2019/20 на счету 25-летнего голландца 2 гола и 3 результативных передачи за «Ньюкасл».

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