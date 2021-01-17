Экс-полузащитник «Манчестер Сити» и «Барселоны» Яя Туре рассказал, что думает о главном тренере «Ливерпуля» Юргене Клоппе.

«Юрген Клопп — гений. Он вывел огромное количество игроков на пик: Садьо Мане, Мо Салах, Джордан Хендерсон, Джорджиньо Вейналдум, Фабиньо, Вирджил ван Дейк, Энди Робертсон. Все они пришли в команду хорошими игроками. Сейчас они очень выделяются. А я не говорю еще о многих футболистах из академии «Ливерпуля». Только лучшие способны на это», — цитирует Туре The Guardian.

Сегодня, 17 января, «Ливерпуль» сыграет с «МЮ» в 19-м туре АПЛ. Начало — в 19.30 по московскому времени.