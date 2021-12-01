Тухель рассказал, кто заменит травмированного Чилуэлла

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал, кто заменит травмированного защитника Бена Чилуэлла.

«У нас есть Маркос Алонсо, который играл в стартовом составе, когда у Чилли были проблемы. Мы ему доверяем. Есть Каллум [Хадсон-Одои], который может играть на левом фланге на позиции вингбека, у нас есть еще кое-какие мысли, которые мы можем попробовать», — цитирует Тухеля сайт «Челси».

Чилуэлл получил повреждение в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (4:0). Футболист пропустит шесть недель.