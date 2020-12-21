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Ярмоленко назвал сходство между Англией и Украиной

18:54
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Полузащитник «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал, в чем схожесть Англии и Украины.

«Когда я перешел в «Вест Хэм», очень хотел играть под руководством Мануэля Пеллегрини, — цитирует One Football Ярмоленко. — Мне очень нравится жить в Англии. Симпатизирую англичанам, мне кажется, что у них похожий менталитет с украинским. Я ведь из Украины, так что там тоже холодно».

В «Вест Хэм» 31-летний украинец перешел летом 2018 года из дортмундской «Боруссии». В текущем сезоне АПЛ футболист провел 6 матчей.

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