Ярмоленко назвал сходство между Англией и Украиной

Полузащитник «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал, в чем схожесть Англии и Украины.

«Когда я перешел в «Вест Хэм», очень хотел играть под руководством Мануэля Пеллегрини, — цитирует One Football Ярмоленко. — Мне очень нравится жить в Англии. Симпатизирую англичанам, мне кажется, что у них похожий менталитет с украинским. Я ведь из Украины, так что там тоже холодно».

В «Вест Хэм» 31-летний украинец перешел летом 2018 года из дортмундской «Боруссии». В текущем сезоне АПЛ футболист провел 6 матчей.