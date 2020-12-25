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Ярмоленко может перейти в «Эвертон»

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Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в «Эвертоне», сообщает Transfermarktweb.

По информации источника, «ириски» следят за 31-летним украинцем и могут подписать его в зимнее трансферное окно.

В сезоне-2020/21 Ярмоленко провел 10 матчей за «Вест Хэм», на его счету 2 гола и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 7,5 миллиона евро.

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