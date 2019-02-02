18:22 | Футбол — Англия

Ярл Магнус Рибер выиграл этап Кубка мира в немецком Клигентале

Обсудить
0

Норвежец Ярл Магнус Рибер одержал победу на этапе Кубка мира, который проходил в Клигентале.

С идентичным результатом к финишу пришел немец Винценц Гайгер, он стал вторым. Третье место занял его соотечественник Йоханнес Ридзек.

Клигенталь (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Личный зачет

К-120 + 10 км

1. Ярл Магнус Рибер (Норвегия) - 25.51,8
2. Винценц Гайгер (Германия) - 25,51,8
3. Йоханнес Ридзек (Германия) - отставание 1,7
4. Илкка Херола (Финляндия) - 2,4
5. Франц-Йозеф Рерль (Австрия) - 5,7
6. Фабиан Риссле (Германия) - 7,9

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ