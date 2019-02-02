Ярл Магнус Рибер выиграл этап Кубка мира в немецком Клигентале

Норвежец Ярл Магнус Рибер одержал победу на этапе Кубка мира, который проходил в Клигентале.

С идентичным результатом к финишу пришел немец Винценц Гайгер, он стал вторым. Третье место занял его соотечественник Йоханнес Ридзек.

Клигенталь (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Личный зачет

К-120 + 10 км

1. Ярл Магнус Рибер (Норвегия) - 25.51,8

2. Винценц Гайгер (Германия) - 25,51,8

3. Йоханнес Ридзек (Германия) - отставание 1,7

4. Илкка Херола (Финляндия) - 2,4

5. Франц-Йозеф Рерль (Австрия) - 5,7

6. Фабиан Риссле (Германия) - 7,9