Ярл Магнус Рибер выиграл этап Кубка мира в немецком Клигентале

Норвежец Ярл Магнус Рибер одержал победу на этапе Кубка мира, который проходил в Клигентале.
С идентичным результатом к финишу пришел немец Винценц Гайгер, он стал вторым. Третье место занял его соотечественник Йоханнес Ридзек.
Клигенталь (Германия)
Кубок мира
Мужчины
Личный зачет
К-120 + 10 км
1. Ярл Магнус Рибер (Норвегия) - 25.51,8
2. Винценц Гайгер (Германия) - 25,51,8
3. Йоханнес Ридзек (Германия) - отставание 1,7
4. Илкка Херола (Финляндия) - 2,4
5. Франц-Йозеф Рерль (Австрия) - 5,7
6. Фабиан Риссле (Германия) - 7,9
Загрузка...