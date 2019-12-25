Яркое рождественское поздравление от «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» в своем официальном Twitter опубликовал поздравление с рождеством от футболистов команды.

После 18 туров «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 25 очками. Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведет с «Ньюкасл Юнайтед» 26 декабря в 20.30 по московскому времени.