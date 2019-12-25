Яркое рождественское поздравление от «Манчестер Юнайтед»
14:35
«Манчестер Юнайтед» в своем официальном Twitter опубликовал поздравление с рождеством от футболистов команды.
После 18 туров «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 25 очками. Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведет с «Ньюкасл Юнайтед» 26 декабря в 20.30 по московскому времени.
#MUFC Christmas wishes from the lads! ??? pic.twitter.com/Oyfw60an1W— Manchester United (@ManUtd) December 25, 2019
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