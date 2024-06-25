Янг продлил контракт с «Эвертоном» на один год
«Эвертон» объявил о продлении контракта с защитником Эшли Янгом. Соглашение рассчитано на один год.
«Для меня не составило труда снова подписать контракт. Я поговорил с тренером перед завершением сезона. Он спросил меня, чем я хочу заниматься и хочу ли остаться, и я сразу сказал «да», потому что мне понравилось время, проведенное здесь в прошлом сезоне. У нас были взлеты и падения, но я вижу, насколько велик клуб, и куда он стремится попасть. Я хочу быть частью этого», — приводит пресс-служба «Эвертона» слова Янга.
Янг присоединился к ливерпульскому клубу в июле прошлого года. В минувшем сезоне АПЛ 38-летний защитник провел 31 матч, не отметившись результативными действиями.
Ранее Янг играл за такие команды, как «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Астон Виллу» и «Уотфорд».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Ман. Сити
|0
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2
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|16.08
|22:00
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МЮ – Фулхэм
|- : -
|17.08
|14:30
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Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|17.08
|17:00
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Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|17.08
|17:00
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Эвертон – Брайтон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|17.08
|17:00
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Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|17.08
|19:30
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Вест Хэм – Астон Вилла
|- : -
|18.08
|16:00
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Брентфорд – Кр. Пэлас
|- : -
|18.08
|18:30
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Челси – Ман. Сити
|- : -
|19.08
|22:00
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Лестер – Тоттенхэм
|- : -