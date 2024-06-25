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Янг продлил контракт с «Эвертоном» на один год

Алина Савинова
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«Эвертон» объявил о продлении контракта с защитником Эшли Янгом. Соглашение рассчитано на один год.

«Для меня не составило труда снова подписать контракт. Я поговорил с тренером перед завершением сезона. Он спросил меня, чем я хочу заниматься и хочу ли остаться, и я сразу сказал «да», потому что мне понравилось время, проведенное здесь в прошлом сезоне. У нас были взлеты и падения, но я вижу, насколько велик клуб, и куда он стремится попасть. Я хочу быть частью этого», — приводит пресс-служба «Эвертона» слова Янга.

Янг присоединился к ливерпульскому клубу в июле прошлого года. В минувшем сезоне АПЛ 38-летний защитник провел 31 матч, не отметившись результативными действиями.

Ранее Янг играл за такие команды, как «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Астон Виллу» и «Уотфорд».

Источник: https://www.evertonfc.com/news/2024/june/25/young--why-i-was-eager-to-stay-at-everton/
Эшли Янг
Футбол
ФК Эвертон
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