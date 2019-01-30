Ян Зиверт: "Я увидел, почему Пикфорд является первым вратарем в сборной Англии"

Главный тренер "Хаддерсфилда" Ян Зиверт остался восхищен игрой вратаря "Эвертона" Джордана Пикфорда в матче с его командой (0:1).

- В этой игре я увидел, почему Пикфорд является первым вратарем в сборной Англии со своими потрясающими сейвами, - цитирует наставника Goal.com. - Но мы не должны искать себе оправданий. Нужно сфокусироваться. Наш процесс начался, сегодня я увидел на поле многое из того, над чем мы работали на тренировках. Самое главное - то, что команда создает моменты, а значит, голы придут. Парни восприняли мои идеи, и у нас есть шансы на спасение.

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