Ян Кирхгофф: "М'Вила, арендованный у "Рубина", был лучшим игроком, с которым я играл в "Сандерленде"

Бывший полузащитник "Сандерленда" Ян Кирхгофф в интервью SB Nation отметил, что полузащитник Янн М'Вила был лучшим игроком, с которым он играл в английском клубе. Француз был арендован у "Рубина"​ на сезон-2015/16.

– Кто был лучшим игроком, с которым вы играли за "Сандерленд" и почему?

– (вздыхает) Сложно сказать. Лично для меня, как полузащитника, таковым был Янн М'Вила из-за его таланта.

– Почему же тогда "Сандерленд" не выкупил у "Рубина" француза?

– Ну, это было только начало проблем на самом деле. Это было важное решение не подписывать его. Он оказывал огромное влияние на нашу игру. Возможно, это не было очевидным, но как товарищ по команде я чувствовал, что он пропал без вести, когда ушел. Его отъезд оказал огромное влияние, и я почувствовал, что качество игры ухудшилось, когда Янна не стало в команде. М'Вила был краеугольным камнем нашего успеха. Он выдающийся талант.