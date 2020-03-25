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Ян Фертонген: «Пока не определился с будущим, я в процессе. Предстоит принять серьезное решение»

10:25

Защитник «Тоттенхэма» Ян Фертонген рассказал о том, что пока не определился с будущим в лондонской команде. Контракт бельгийского футболиста со «шпорами» заканчивается летом 2020 года.

— Сейчас я в процессе принятия решения, — приводит De Kleedkamer слова Фертонгена. — Мне нужно сесть, взять листок бумаги, выписать на него все плюсы и минусы всех возможных веток развития событий. Мне предстоит определиться с тем, чего я хочу в дальнейшей карьере. Через 3-4 года я собираюсь вернуться в место, в котором собираюсь осесть. Пора начать задуматься о том, где я хочу жить, какой язык хочу учить, в какой культуре хочу находиться. Кроме того, важно еще и то, какие турниры и награды я все еще хочу выиграть. Не хочу потом жалеть о чем-то, что было в моей карьере.

Фертонген выступает за «Тоттенхэм» с лета 2012 года. В сезоне-2019/20 32-летний бельгиец провел за «шпор» 26 матчей, на его счету 2 гола и 1 результативная передача.

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