Ян Фертонген: «Когда пришел Моуринью, то стало очевидно, что он хочет быть в топ-4»

Защитник «Тоттенхэма» Ян Фертонген подвел итоги матча 17-го матча против «Вулверхэмптона» (2:1).

— Это был очень сложный матч, — цитирует Фертонгена BBC. — Мы знали, насколько хорош «Вулверхэмптон». Люди говорят о топ-6, но они очень близки к ней. Они показывают это в матчах АПЛ каждую неделю. Это очень хорошая команда. Было очень сложно играть против Адама Траоре — одного из самых быстрых парней в чемпионате.

Когда пришел Жозе, то стало очевидно, что он хочет быть в топ-4. Мы отставали от лидеров на 11 очков, когда его назначили, а сейчас мы в трех баллах от них. Сейчас все изменилось, а еще мы вышли в плей-офф Лиги чемпионов