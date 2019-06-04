Ягелка объявил об уходе из "Эвертона". Он провел в команде 12 лет

Защитник Фил Ягелка покинет "Эвертон" после 12 лет, проведенных в клубе.

– К сожалению, мое путешествие в "Эвертоне" закончилось после 12 фантастических сезонов, мне посчастливилось сыграть более 380 игр и быть капитаном клуба в течение 6 лет, – написал англичанин в своем Инстаграме.

Все, что я могу сказать, это спасибо всем футболистам, с которыми я играл, всем сотрудникам, которые помогли мне, президенту. И, конечно же, удивительным поклонникам "ирисок". Желаю всем, кто связан с этими особенным клубом, всего наилучшего в будущем.

Фил Ягелка выступал за "Эвертон" с 2007 года. На его счету 385 матчей за "ирисок" во всех турнирах, 19 голов и 11 результативных передач.